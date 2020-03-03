تحالف (أوبك+) يدرس خفضا جديدا للنفط في اجتماع فيينا

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365



قال رئيس منظمة أوبك الحالي ووزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الثلاثاء، إن تحالف (أوبك+) سيدرس تخفيضا جديدا لإنتاج النفط، في اجتماع فيينا الخميس.



جاء ذلك، وفق ما أفاد به "عرقاب" في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية (حكومية)، قبل يوم من توجهه إلى مقر منظمة أوبك في العاصمة النمساوية.



وقال: "تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ضمن تحالف (أوبك+) دراسة تخفیض هام جدید في إنتاج النفط.. يبدو أن هناك إجماعا بشأن تمدید اتفاق التخفیض الساري المفعول".



ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار الجاري.



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ورغم خفض الإنتاج، سجلت أسعار النفط الخام خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين أول 2017، مدفوعة بتراجع الطلب على النفط نتيجة تفشي فيروس "كورونا".



وزاد عرقاب: "سندرس إمكانیة تطبیق خفض جديد للإنتاج بهدف سحب الكمیات المتواجدة في الأسواق وغیر المستهلكة، جراء تفشي الفیروس".



وينعقد يومي الخميس والجمعة، المؤتمر الوزاري الاستثنائي الـ178 لمنظمة "أوبك" والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف (أوبك +) بالعاصمة النمساوية "فيينا" لبحث تداعيات "كورونا".



وسیكون الاجتماع مسبوقا بلقاء آخر، الأربعاء، للجنة الوزاریة لمتابعة تخفيضات الإنتاج للأعضاء في التحالف.



وتابع الوزير الجزائري: "الوضع یتجه صوب مواصلة التخفیضات التي تم إقرارها في دیسمبر/ كانون أول 2019"، أي الاستمرار بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا.

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