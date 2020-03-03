خشية "كورونا".. السودان تبدأ إجلاء مواطنين من "ووهان" الصينية

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت الخارجية السودانية، الثلاثاء، بدء عملية إجلاء الطلاب السودانيين من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركزا لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم، إنها "بدأت عمليات ترحيل الطلاب السودانيين من أماكن إقامتهم في مدينة ووهان، على أن يتحركوا من المطار (لم تسمه) فجر الأربعاء"، دون تحديد أعدادهم.

وأشارت إلى أنها ستتابع أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء تواجدهم في الإمارات، مشيرة إلى أن أبو ظبي تساعد في إجلاء وإيواء الطلاب حتى وصولهم إلى أرض الوطن، دون تفاصيل أكثر.

وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، أكدت وزارة الصحة السودانية، في بيان، استعدادها لاستقبال طلاب بلادها القادمين من الصين.

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وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 77 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، نفذت أسر سودانية، وقفة احتجاجية للمرة الرابعة أمام مجلس الوزراء بالعاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بإجلاء أبنائهم من مدينة ووهان الصينية أسوة بباقي الجاليات العربية خشية "كورونا".

ويتواجد عشرات الطلاب السودانيين في الصين، إضافة إلى تجار ومقيمين، لكن لا توجد أرقام رسمية بأعدادهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.