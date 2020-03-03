كردستان العراق.. عزل صحي لـ 2484 مشتبها بـ"كورونا"

العراق/ علي جواد / الخليج 365أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان بشمال العراق، الثلاثاء، الحجر على 184 سائحاً أجنبياً في الـ24 ساعة الماضية، للتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الخاضعين للحجر الصحي بالإقليم إلى 2484 شخصاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة في كردستان بشمال العراق، سامان البرزنجي، في أربيل.

وقال البرزنجي إنه "تم حجر 184 سائحا وفدوا إلى أراضي الإقليم خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الخاضعين للرقابة الصحية ضمن التدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي كورونا، إلى 2484 شخصا".

وأوضح أنه "تم تحديد 27 مكانا في مناطق ومدن الإقليم، مخصصة لأولئك الأشخاص الوافدين من إيران إلى أراضي كردستان، بهدف الوقاية من انتشار الفيروس".

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في عموم العراق 27 حالة، توزعت على محافظات السليمانية وبغداد وبابل والنجف وميسان.

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والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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