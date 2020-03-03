تونس: الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية

تونس/ مروى الساحلي /الخليج 365

جدّد وزير الشؤون الخارجية التونسية نور الدين الري، موقف بلاده بضرورة العودة إلى الحل السياسي "كمخرج وحيد للأزمة الليبية".

جاء ذلك خلال لقاء الري، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة تونس.

وقال الري إن الموقف التونسي يعارض كل تدخل أجنبي وكل الأجندات الخارجية، وأن الحل يجب أن يكون ليبيًا".

وأشار إلى أن هذا الحل "تأخر كثيرا". داعيا كل الأطراف إلى "الاشتغال والعمل على عودة كل أطراف النزاع إلى طاولة الحوار والتفاوض لإيجاد حل سياسي يحمي وحدة ليبيا ويحافظ على أمن شعبها".

وأضاف الوزير التونسي "كانت لنا وجهات نظر متطابقة في هذا الموضوع مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي".

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وثمّن التعاون "المثمر" مع الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية، "إن الحل للمسألة (الليبية) يجب أن يكون سياسيا".

وثمّن كوبر علاقات الأخوة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. موضحا أن بلاده تدعم تونس في عديد المجالات "نظرا لنجاحها في مسار الانتقال الديمقراطي".

وهنأ تونس بالحكومة الجديدة، مؤكداً دعم بلاده لها في إطار الشراكة التي تجمع البلدين.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي صوّت البرلمان التونسي، بالأغلبية، على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

وتأتي زيارة كوبر إلى تونس في إطار جولة إفريقية انطلقت، الخميس، زار خلالها كلا من موريتانيا والجزائر وتستمر حتى غد الأربعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.