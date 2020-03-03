الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض والأطباء المقيمين، ويرجى من السادة المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة (طب بشري – أخصائي تمريض)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير، مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 8/ 3/ 2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/ 3/ 2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم.
ودعت الوزارة المُراجعين لاصطحاب أصول الهوية الوطنية، مع نسخة منها، ووثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
وفيما يخص الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، وشهادة الامتياز، وشهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، والخبرات المسجلة عند التقديم إن وُجدت.
للاطلاع على أسماء المرشحين لوظائف الأطباء.
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-03-03-001.pdf
للاطلاع على أسماء المرشحات لوظائف التمريض – نساء.
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-03-03-002.pdf
للاطلاع على أسماء المرشحين لوظائف التمريض – رجال.
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-03-03-003.pdf
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