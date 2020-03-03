قطر تلغي مؤتمر الدفاع البحري بسبب كورونا

وكان من المقرر أن يقام مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020" في الفترة ما بين 16 و18 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
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وكانت وزارة الصحة القطرية، قد أعلنت أن فحوصات طبية كشفت عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالمرض إلى 8 حالات حتى الآن.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحالتين تعودان لقطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.
وأعلنت الصين، بؤرة انتشار الفيروس، تسجيل 125 إصابة جديدة، الثلاثاء، مما يجعلها أدنى حصيلة يومية منذ ظهور "كورونا" قبل نحو 6 أسابيع.
كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، جميعها في مقاطعة خوبي، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2943
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