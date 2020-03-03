هذا الموضوع الفيس بوك تقدم تحديث جديد لتطبيق Messenger على منصة iOS بآداء أسرع ظهر على التقنية بلا حدود.
ينطلق التحديث الجديد من تطبيق Messenger على منصة iOS بسرعة مضاعفة للمستخدمين، في إطار إعادة بناء التطبيق الذي بدأته شركة الفيس بوك منذ العام الماضي.
كانت شركة الفيس بوك قد بدأت في إعادة بناء تطبيق Messenger خلال العام الماضي، في مشروع يعرف ب LightSpeed، ولقد جاء التطبيق اليوم بآداء أسرع مرتين أكثر، كما يأتي التطبيق بربع حجم الإصدار السابق من التطبيق.
بدأت شركة الفيس بوك خلال الفترة الماضية في تطوير تطبيق الماسنجر للمراسلة لدعم المستخدمين بآداء أسرع وتجربة أفضل في إستخدام التطبيق، مع تجربة تحميل سريعة أيضاً لدعم إستخدام التطبيق لأكثر من مرة على مدار اليوم.
كما تتميز واجهة تطبيق Messenger اليوم بتصميم يجمع بين مميزات أكثر مع واجهة واضحة وبسيط، أيضاً قامت شركة الفيس بوك بخفض التعليمات البرمجية من 1.7 مليون خط في التعليمات البرمجية إلى 360000 فقط، لدعم واجهة برمجية أخف، في إطار خطط الشركة المستقبلية لدمج إقتران كافة تطبيقات المراسلة الخاصة بالشركة.
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هذا الموضوع الفيس بوك تقدم تحديث جديد لتطبيق Messenger على منصة iOS بآداء أسرع ظهر على التقنية بلا حدود.
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