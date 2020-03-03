شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: أول مصاب بكورونا حالته مستقرة ويتماثل للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة التونسى الدكتور عبداللطيف المكى، أن أول مصاب بفيروس "كورونا" فى تونس حالته مستقرة حاليا، لافتا إلى أن نسبة الشفاء من هذا المرض مرتفعة جدا ولا يمكن أن تؤدى إلى الوفاة إلا فى حالات قليلة لا تتجاوز 2 بالمائة وتتعلق غالبا بضعيفى المناعة من كبار السن والمصابين بضيق التنفس.

وشدد الوزير خلال جلسة عمل اليوم الثلاثاء على ضرورة تحسين قدرات المستشفيات العامة لمجابهة كل الطوارئ من خلال توفير كل الموارد المتاحة وإحكام التصرف فيها.

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وأشار وزير الصحة التونسى إلى أن التنسيق يجرى مع مختلف الوزارات المتدخلة وباشراف من رئاسة الحكومة، ومنها وزارة التربية لاعتماد تدابير وقائية أكثر صرامة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الخارجية من أجل التنسيق بشأن المباريات الرياضية الدولية التى قد تشهد توافد جماهير من الخارج، فضلا عن قيام وزارة المالية بصرف الاعتمادات الخاصة بخط التمويل المخصص لهذا الطارئ.

وتكثف وزارة الصحة التونسية المراقبة الصحية على المحيطين بـ 254 شخصا وفدوا من إيطاليا مؤخرا على متن باخرة كان من ضمن مسافريها المواطن التونسى (40 عاما) الذى تأكدت إصابته بكورونا.