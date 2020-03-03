شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين ينفى اتهامات الأمم المتحدة حول ارتكاب جرائم حرب فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الرئاسة الروسية "الكرملين" الاتهامات التى أطلقتها الأمم المتحدة بحق موسكو حول ارتكاب جرائم حرب فى سوريا، موضحة أن خبراء المنظمة الدولية ليسوا فى وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض فى الأراضى السورية.
وأضافت "نأمل فى الحد من مخاطر المواجهة المباشرة مع تركيا فى إدلب والجيشان الروسى والتركى على اتصال مستمر."
وأضاف الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضا في منطقة إدلب.
وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول القوات الحكومية السورية وبمساعدة روسيا مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضا.
وردا على سؤال عن مخاطر المواجهة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "نأمل أن نتمكن من خفض خطر (المواجهة المباشرة مع تركيا) إلى الحد الأدنى".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين ينفى اتهامات الأمم المتحدة حول ارتكاب جرائم حرب فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.