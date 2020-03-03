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الكرملين ينفى اتهامات الأمم المتحدة حول ارتكاب جرائم حرب فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الرئاسة الروسية "الكرملين" الاتهامات التى أطلقتها الأمم المتحدة بحق موسكو حول ارتكاب جرائم حرب فى سوريا، موضحة أن خبراء المنظمة الدولية ليسوا فى وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض فى الأراضى السورية.

وأضافت "نأمل فى الحد من مخاطر المواجهة المباشرة مع تركيا فى إدلب والجيشان الروسى والتركى على اتصال مستمر."

وأضاف الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا تأمل في خفض مخاطر الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا إلى الحد الأدنى رغم اقتراب جنود البلدين من بعضهم بعضا في منطقة إدلب.

وصدرت التصريحات الروسية بعد يوم من دخول القوات الحكومية السورية وبمساعدة روسيا مناطق في مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت سراقب أيضا.

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وردا على سؤال عن مخاطر المواجهة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "نأمل أن نتمكن من خفض خطر (المواجهة المباشرة مع تركيا) إلى الحد الأدنى".

 

 

 

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