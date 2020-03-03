شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية: اتخذنا كافة الاحتياطات لمواجهة كورونا والمصابين حالتهم مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة سعيد الصالح، إن بلادها اتخذت كافة الاحتياطات الملطوبة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمقاومته.
وأضافت، فائقة سعيد الصالح خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة البحرينية بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا،: "وضعنا الخطط لمواجهة فيروس كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد"، مؤكده إن بلادها تواصل الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشددة على استقرار الحالة الصحية لكافة الحالات المصابة في البحرين.
وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت يوم الأحد، الماضى تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 47، فيما أكدت السلطات العراقية بدورها، تسجيل 6 إصابات جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.
وأضافت أن الحالات الجديدة لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.
وتم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج تحاليل المختبر إصابتهم بالفيروس.
وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد المواطنين ممن يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم، ويتم منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، كما تتم أيضا متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم مع التأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البحرينية: اتخذنا كافة الاحتياطات لمواجهة كورونا والمصابين حالتهم مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.