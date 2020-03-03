شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية: اتخذنا كافة الاحتياطات لمواجهة كورونا والمصابين حالتهم مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة سعيد الصالح، إن بلادها اتخذت كافة الاحتياطات الملطوبة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمقاومته.

وأضافت، فائقة سعيد الصالح خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة البحرينية بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا،: "وضعنا الخطط لمواجهة فيروس كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في البلاد"، مؤكده إن بلادها تواصل الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشددة على استقرار الحالة الصحية لكافة الحالات المصابة في البحرين.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت يوم الأحد، الماضى تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 47، فيما أكدت السلطات العراقية بدورها، تسجيل 6 إصابات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.

Advertisements

وأضافت أن الحالات الجديدة لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وتم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج تحاليل المختبر إصابتهم بالفيروس.

وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد المواطنين ممن يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم، ويتم منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، كما تتم أيضا متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم مع التأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوم.