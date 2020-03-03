شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بمسقط : مصر ليست من الدول المحظورة لدخول السلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة المصرية بسلطنة عمان في بيان لها إن مصر ليست من الدول التى سينطبق عليها قرارمنع دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وقالت إن البيان الذي اصدرته وزارة الخارجيه العمانية بتاريخ 2 مارس الجاري بشأن الإجراءات الاحترازية التى ستتخذها السلطنة بتعذر السماح لمواطني بعض الدول من الدخول للسلطنة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية وان كانوا محولين عبر دول أخرى ولديهم تأشيرات سارية المفعول. وذلك نظرا لازدياد حالات الاصابة بفيروس الكورونا.

وأفادت السفارة بأن مصر ليست من الدول التى سينطبق عليها هذا القرار.. علما بأن هذه القائمة سيتم تحديثها بشكل منتظم وبالتبعية ستقوم السفارة كذلك بتحديث احاطتها في هذا الشأن.

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وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان على تويتر منع دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

كما أعلن وزير الصحة العمانى الدكتور أحمد بن محمد السعيدى أن حالتين من الحالات المصابة في السلطنة بفيروس كورونا المستجد، تماثلتا للشفاء التام من ضمن 6 حالات إصابة وأن الحالات الأربع المتبقية فى صحة جيدة وحالتهم مستقرة، مؤكدا أن تطورات الفيروس تحظى بمتابعة حثيثة من السلطان هيثم بن طارق ودعمًا تامًا من الحكومة.