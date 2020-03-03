شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: إصابات بصفوف القوات التركى جراء قصف صاروخى للجيش السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن المرصد السوري، إن إصابات في صفوف القوات التركية جراء قصف صاروخي سوري لمواقع في إدلب.

وفي وقت سابق أفادت مصادر ميدانية سورية بوقوع إصابات فى صفوف الجنود الأتراك عقب قصف مدفعى وصاروخى استهدف نقطة المراقبة التركية فى قرية قميناس بريف إدلب الشمالى، وأكدت المصادر الميدانية ـ لقناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن مروحيات تركية عملت على إجلاء المصابين من النقطة المستهدفة.

وكان المرصد السوري قد أفاد بمقتل 19 جنديا من قوات الجيش السوري في قصف لطائرات مسيرة تركية شمال غربي سوريا.

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يذكر أن القيادة العامة للجيش السوري أعلنت أمس الأحد، إغلاق المجال الجوي أمام رحلات الطائرات والطائرات المسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا وخاصة فوق محافظة إدلب. وكان رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أوليج جورافلوف، قال إن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركى فى سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب، وأضاف جورافلوف للصحفيين، "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية فى سوريا"​​​.

يشار إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إنه سيوجه الدعوة إلى اجتماع استثنائى الأسبوع الحالى، لوزراء الخارجية الأوروبيين لمعاينة تداعيات الوضع فى إدلب السورية.