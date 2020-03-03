شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل وإصابة أكثر من 25 شخصا فى انفجارات عنيفة بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل وإصابة أكثر من 25 شخصا فى انفجارات بمدينة إدلب السورية، وأوضح المرصد - فى بيان على موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن الانفجارات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإصابة 20 آخرين، لافتا إلى أنه لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن استهدافات جوية أو قصف بصواريخ كبيرة بعيدة المدى.

وعلى صعيد متصل، تستمر الاشتباكات العنيفة على محور آفس شمال غرب سراقب بريف إدلب الشرقى بين الفصائل والمجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام السورى من جهة أخرى.

وكانت القوات السورية، قد تمكنت من استعادة السيطرة على طريق أوتستراد (دمشق/حلب) الدولى بشكل كامل، وتأمين حزام أمان للطريق، وذلك عقب استعادتها لمدينة سراقب وقرى جوباس وكفر بطيخ والترنبة وداديخ وشابور، عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل والمجموعات المسلحة المدعمة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما رصد المرصد السورى لحقوق الإنسان تراجعا ملحوظا للاستهدافات الجوية من قبل الطائرات المسيرة التركية.

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و كانت قوات الجيش السورى قد حققت مزيدا من التقدم، اليوم الثلاثاء، فى وجه القوات التركية والفصائل الموالية لها فى إدلب شمال غربى سوريا، وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، بأن قوات الجيش استعادت بدعم جوى روسى السيطرة على طريق دمشق حلب الدولي بشكل كامل، عقب استعادتها مدينة سراقب.

وأوضح أن القوات السورية تمكنت من استعادة السيطرة على طريق دمشق - حلب الدولي بشكل كامل، وتأمين حزام أمان للطريق وذلك عقب استعادتها لمدينة سراقب وقرى جوباس وكفربطيخ والترنبة وداديخ وشابور، إثر اشتباكات عنيفة مع الفصائل المدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن القوات السورية تحاول الآن استعادة السيطرة على قرية آفس بريف سراقب وسط تقدمها في المنطقة بإسناد ناري مكثف.