شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشكر المبعوث الأممى غسان سلامة على جهوده فى إنهاء الصراع بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن شكره وتقديره للمبعوث الأممى إلى ليبيا، غسان سلامة، على الجهود المضنية التى اضطلع بها في سبيل إنهاء الصراع وحالة الانقسام فى ليبيا طوال فترة عمله ممثلاً خاصاً لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن أبو الغيط أثنى على قيادة "سلامة" لبعثة الدعم الأممية في ليبيا والتزامه بخدمة جهود السلام والاستقرار في البلاد، مضيفاً أن الجامعة العربية ستبقى حريصة على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة فى كل ما يساهم في التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبى فى الأمن والاستقرار والرفاهية.

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وأعلن غسان سلامة، الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، استقالته أمس الإثنين.

وكان غسان سلامة، المبعوث الأممى إلى ليبيا، قال إن مسارات التفاوض يمكن أن تمضي قدما في ظل الانتهاكات الحالية للهدنة، موضحا أن الكثير من المناطق داخل الأراضى الليبية شهدت خرقا للهدنة، كما أن قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب.

وأضاف غسان سلامة خلال مؤتمر صحفى، أن هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية، كما أن المسار التفاوض العسكري قد يستدعى جولة جديدة، وأدعو إلى جولة جدية للتفاوض على المسار السياسي خلال الأيام القادم.