شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: نقل لاجئين أفارقة من ليبيا استضافتهم رواندا إلى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد متحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى رواندا، أنه تم نقل مجموعة من اللاجئين الأفارقة من رواندا إلى السويد .. موضحا أن ن هذه المجموعة تضم حوالى 30 من طالبي اللجوء الأفارقة الذين كانوا فى ليبيا واستضافتهم رواندا في مركز جاشورا للترانزيت في منطقة باجيسيرا، وقال المتحدث - فى بيان اليوم - إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم توقيعه خلال العام الماضي بين حكومة رواندا والاتحاد الأفريقي والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث قامت رواندا في أعقاب هذا الاتفاق باستضافة حوالى 500 لاجىء أفريقي من ليبيا بصورة مؤقتة لحين التوصل لحلول دائمة لمشكلاتهم.

وأضاف أن هذه المجموعة تعتبر أول مجموعة كبيرة من اللاجئين يتم نقلهم من رواندا إلى السويد .. معربا عن شكره إلى السويد وكندا على المساعدات التي تقدماها للاجئين. يذكر أن السويد كانت قد استقبلت في وقت سابق 7 لاجئين آخرين ممن تستضيفهم رواندا، وكانت النرويج قد تعهدت مؤخرا باستضافة حوالي 500 لاجىء من ليبيا، وتستضيف رواندا حاليا 271 لاجئاً يحملون جنسيات مختلفة، معظمهم من دول منطقة القرن الأفريقي مثل الصومال والسودان وإريتريا.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن، أعلنت ارتفاع حصة إعادة توطين اللاجئين إلى بلد ثالث من 5300 بداية العام الماضى إلى 5952 فى نهاية العام نفسه.

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وقالت فى بيان صحفى إنه وحتى شهر نوفمبر الماضى تم تقديم 5270 طلبا لإعادة التوطين أى ما يقدر بنحو 88 % من الحصة.

وأوضحت أن توطين اللاجئين تم فى نحو 15 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزلندا، بريطانيا، إيرلندا الشمالية، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، النرويج، فرنسا، هولندا، سويسرا، رومانيا، إسبانيا، كندا، والسويد.

وأكدت المفوضية، استمرارها فى إيجاد حلول للمساهمة فى توسعة فرص إعادة التوطين فى دول أخرى إلى جانب حث الدول المستضيفة على زيادة الكوتا المخصصة لإعادة التوطين، وذلك عن طريق برامج إعادة التوطين عبر برامج التعليم، ولم شمل العائلات والتشغيل.