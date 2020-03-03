شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تؤيد إقامة منطقة أمنة بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الألمانية ميركل إنها تؤيد إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، كما أبلغت مشرعين بأن بوتين لا يريد اجتماعا رباعيا مع أردوغان وماكرون، وقال الكرملين أمس الاثنين، إن وزارة الدفاع الروسية حذرت تركيا من أن موسكو لا يمكنها ضمان سلامة الطائرات التركية فوق منطقة إدلب السورية بعد أن أعلنت دمشق إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات بشأن سوريا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو يوم الخميس، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع شركات النفط الروسية أمس الأحد بخصوص مقترحات تعميق تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها أو تمديدها، لكن قرارا محددا لم يصدر.

وقال "لم يهدف هذا الاجتماع لأخذ أي قرار معين،" مضيفا أن جميع الأسئلة المحددة المتعلقة بأي تخفيضات إنتاج إضافية سيبحثها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك هذا الأسبوع أثناء اجتماع منتجي النفط.