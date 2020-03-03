شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الـ7 تتعهد باستخدام كل الأدوات المناسبة لمواجهة مخاطر انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية فى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، إنهم سيستخدمون كل أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو قوى ومستدام ودرء المخاطر النزولية الناجمة عن فيروس كورونا السريع الانتشار، وأضافوا فى بيان مشترك أن وزراء مالية المجموعة مستعدون لاتخاذ خطوات بما يشمل إجراءات مالية عندما يكون الأمر مناسبا للمساعدة فى الاستجابة لانتشار الفيروس.

وقالوا، إن البنوك المركزية ستواصل الوفاء بمسئولياتها ودعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادى.

و كانت ثلاثة مصادر لرويترز، قد قالت أمس الإثنين، إن من المتوقع أن يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، لمناقشة إجراءات للتصدى للآثار الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، يوم أمس الاثنين، من أن انتشار الفيروس يدفع الاقتصاد العالمى إلى أسوأ تراجع منذ الأزمة المالية العالمية، وحثت الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادى هبوط أكثر حدة.

و من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا عرضت خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار) على إيران لمساعدتها فى مكافحة فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة فى بيان، إن ما يسمى مجموعة إى 3 ستقدم هذا الدعم من خلال منظمة الصحة العالمية أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأضاف البيان أن المجموعة، أرسلت اليوم مواد طبية إلى إيران تشمل معدات اختبارات معملية وملابس وقفازات واقية.

كما أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن وصول فريق فنى من المنظمة إلى إيران لدعم جهود التعامل مع فيروس كورونا، مضيفا أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعلن عن مساعدات طبية ومالية لإيران لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى، أن 90% من المصابين بالفيروس فى مدينة ووهان الصينية، و10% فى 47 دولة حول العالم، مشيرا الى أن هناك جهود ناجحة من دول العالم للسيطرة على الفيروس، وعلى دول العالم اتباع ما تقدمه الصحة العالمية للسيطرة على الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت فى تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التى وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، فى الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.