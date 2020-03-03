شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية ترجح إمكانية تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح المدير العام للرعاية الصحية الأساسية فى تونس شكرى بن حمودة، إمكانية تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد) فى البلاد بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة لتونسى عائد من إيطاليا أمس الاثنين، وأكد شكرى بن حمودة - فى لقاء مع وكالة الأنباء التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الطبية تتواصل يوميا عبر الهاتف مع المسافرين الوافدين بالمناطق التى تشهد تفشى للفيروس ووسعت دائرة المراقبة لتشمل جميع المحيطين بهم من بين أفراد عائلاتهم ومرافقيهم فى إجراء يهدف إلى تعزيز التوقى من تسرب الفيروس.

وأشار، إلى أن المستشفيات العامة لديها كميات كافية من الأدوية لعلاج الأعراض العادية التى تصيب نسبة 90 بالمائة من حالات وباء كورونا المستجد فى حين يتوفر دواء خاص لعلاج المرضى فى العناية المركزة ولا يتم إسناده إلا بوصفة طبية.

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وشدد المسؤول، على ضرورة ملازمة المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس العزل الصحى الذاتى وعدم مخالطة أى من أقاربهم والمكوث فى غرفهم الخاصة مع طلب الأكل جاهزا إلى غرفهم وتعقيم أماكن وغرف نومهم عدة مرات باليوم ثم طلب الإسعاف الطبى من أجل إجراء الفحوص والتحاليل لهم قصد التأكد من احتمال الإصابة بالفيروس من عدمه.

وقال شكرى حمودة إن الوزارة كثفت المراقبة الصحية على المحيطين بـ 254 شخصا وفدوا من إيطاليا مؤخرا على متن باخرة كان من ضمن مسافريها المواطن الذى تأكدت إصابته بكورونا، مشيرا إلى أن كشف هذه الحالة يعكس نجاح استراتيجية متابعة الحالات الوافدة من المسافرين من مناطق تشهد تواجدا للإصابات بالفيروس.