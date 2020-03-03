شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإندونيسي يستقبل أمين عام رابطة العالم الاسلامى ويشيد بالجهود الدولية للرابطة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في القصر الرئاسي في العاصمة جاكرتا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يزور جمهورية إندونيسيا تلبية لدعوة حكومية رسمية.

وأشاد الرئيس الإندونيسي بالجهود الدولية الحثيثة التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وتصديها لمسئولياتها تجاه تعزيز السلام والتسامح والتعايش المجتمعي والدولي، ومحاربة أفكار الصدام الهدامة، من خلال مد جسور التواصل والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات، وإبراز الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام الداعية بالحكمة إلى خير الإنسانية وسلامها، والرافضة لكل أفكار وخطابات وممارسات الكراهية والتطرف والإرهاب أياً كان مصدرها.

كما هنأ الرئيس ويدودو، الشيخ العيسى بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة مولانا مالك إبراهيم، التي تعد من أبرز الجامعات الإندونيسية الحكومية بتخصصاتها الإنسانية والتطبيقية وتلقى تسجيلاً سنوياً يتجاوز المائة ألف طالب وطالبة.

من جهة ثانية، استقبل نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور معروف أمين في مكتبه بالعاصمة جاكرتا الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، حيث رحب بزيارته إلى الجمهورية الإندونيسية وبجهود رابطة العالم الإسلامي المؤثرة فكرياً وإنسانياً، والمقدرة على المستوى الرسمي والشعبي في إندونيسيا.

كما أشاد نائب الرئيس الإندونيسي بمشروع متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي وضع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي حجره الأساس في جاكرتا، بمشاركة نائب الرئيس الأندونيسي رئيس هيئة المساجد ووزير الشؤون الدينية وحاكم جاكرتا وعدد من المفتين وكبار العلماء والمفكرين حول العالم.

Advertisements

وقدم معروف أمين شكره للأمين العام للرابطة على اختيار وضع حجر أساس فرعه الأول خارج السعودية في إندونيسيا، في واحدة من أهم المناطق الحيوية والسياحية في العاصمة جاكرتا، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز مفاهيم ورسائل الإسلام الحضارية عبر توثيق تفاعلي يعتمد معطيات التقنية الحديثة، معبراً دولته عن سروره بأن المتحف يحمل شعار "السنة النبوية والحضارة الإسلامية كأنك تراها".











