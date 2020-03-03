شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تنفى وفاة أى شخص مصاب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، وفاة أى شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد فى البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة ، سيف البدر - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن الأنباء التى تم تداولها حول وفاة أحد المصابين بفيروس "كورونا" عارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف، أن جميع المصابين فى (بغداد ) وباقى المحافظات يتم متابعتهم من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وهم فى الحجر الصحى بالمراكز المخصصة ، وأن أغلبهم حالتهم جيدة، مشيرًا إلى أن كبار السن المصابين الذين يعانون من مشاكل صحية يتم متابعتهم بشكل مكثف.

يُشار إلى أن فيروس "كوفيد - 19"حسب التسمية التى أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا أواخر ديسمبر الماضى بمدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة "رأس السنة القمرية " فى يناير الماضي.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى العراق وصل إلى 26 حالة، نصفهم بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن :"عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى العراق بلغت 26 حالة بينها 13 فى العاصمة بغداد"، لافتا إلى وجود 4 حالات بالسليمانية و5 حالات فى كركوك و2 فى النجف وحالة واحدة لكل من محافظتى ميسان وبابل.

كانت الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26، مشيرا أن مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجز أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير الصحة دلوفان محمد، اليوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.