شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة القطرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 8 حالات، وذكرت الوزارة - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 8 حالات.

وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت، أمس، أن الاختبارات الطبية كشفت عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فى البلاد؛ ليبلغ إجمالى الإصابات 7 حالات.

وكانت وكالة الأنباء القطرية على تويتر، قد أعلنت إن وزارة الصحة العامة، أعلنت يوم أمس الاثنين، أن الاختبارات الطبية كشفت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).

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وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن الأمم المتحدة أعلنت قرارا بتخصيص 15 مليون دولار أمريكى، من الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ، للمساعدة فى تمويل الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا، خصوصا فى البلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

وقال منسق عمليات الإغاثة فى حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك أن المنحة التى أطلقت من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة "ستساعد البلدان التى لديها أنظمة صحية هشة على تعزيز عمليات الكشف والاستجابة،" ويمكنها أن تسهم فى "إنقاذ حياة ملايين الأشخاص المستضعفين."

ويأتى هذا الإعلان بعد أقل من 3 أيام من رفع درجة تقييم الخطر فى انتشار فيروس كورونا عالميا إلى "مرتفع للغاية"، من قبل وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة، ويعتبر التقييم هو المستوى الأعلى لتقييم المخاطر، غير أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا تزال هناك فرصة لاحتواء الفيروس فى حال التمكن من كسر سلسلة انتقاله.