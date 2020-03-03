شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تيار المستقبل: الإجراءات اللبنانية فى التعامل مع كورونا تتم بخلفية سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل"، الذى يتزعمه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أن ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان، يكشف عن خلل كبير فى إجراءات التعامل مع وصول الطائرات القادمة من إيران، مشيرة إلى أن التعامل مع الوباء يتم بـ "خلفيات سياسية لا تتلاءم مع أبسط موجبات السلامة".

وأكدت كتلة المستقبل النيابية – فى ختام اجتماع عقدته ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريرى – أنها سبق وطالبت بعدم تسييس وباء كورونا وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين اللبنانيين، غير أن الإعلان عن حالات جديدة وتوسع رقعة الوباء، يقطع أن الإجراءات التى تتخذها السلطات المعنية تتم دون أى اعتبار لقواعد السلامة الصحية التى طلب أصحاب الاختصاص مراعاتها والالتزام بها بمعزل عن أى اعتبارات أخرى.

ودعت الكتلة النيابية - السلطة السياسية فى لبنان إلى إصدار قرار ينأى باللبنانيين عن خطر فيروس كورونا، سواء كان مصدر الخطر إيران أو أى دولة أخرى فى العالم.

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وكان لبنان، قد سجل إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا وتبين أن معظمهم قادمين من إيران التى يتفشى فيها الوباء.

من ناحية أخرى، شددت كتلة المستقبل النيابية على أن الحملة التى تستهدف قطع الطريق على التعامل مع صندوق النقد الدولى فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التى يمر بها لبنان، لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة لإنقاذ الاقتصاد من التدهور الراهن، وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات والدول المانحة لاسيما الدول العربية التى تتطلع إلى "عودة لبنان إلى الحضن العربي".