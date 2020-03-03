شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: فحص جميع المسافرين الوافدين من 10 دول ظهر بها فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، تعميما لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند، وبنجلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، إجراء فحص طبى «شهادة PCR،« يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم اللبلاد.

وشددت الادارة ان يكون إجراء الفحص صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارة الكويت، مضيفة انه حال عدم وجود سفارة كويتية فى هذه الدول يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية فى هذه الدول، وذكرت ان التعميم سيطبق من 8 مارس الجارى مبينة أنه فى حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وقالت إنه يستثنى من التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون إذ ستطبق عليهم اجراءات الفحص المعمول بها فى مطارالكويت الدولى من قبل السلطات الصحية الكويتية.