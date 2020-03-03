أدرنة.. أطفال المهاجرين يناشدون الدول الأوروبية فتح الحدود

أدرنة/ الخليج 365

ناشد عدد من أبناء المهاجرين غير النظاميين في ولاية أدرنة شمال غرب تركيا، الدول الأوروبية، وفي مقدمتها اليونان لفتح الأبواب أمامهم والسماح لهم للعبور شمالا نحو دول قارة أوروبا.

في الوقت الذي يواصل فيه آلاف المهاجرين الانتظار على الحدود اليونانية، تجمع عدد من الأطفال المهاجرين برفقة أهاليهم في قرية "دويران" بأدرنة، والواقعة على نهر مريج (إفروس) الفاصل بين تركيا واليونان، لمطالبة الدول الأوروبية بفتح أبوابها لاستقبالهم.

ورفع الأطفال لافتات باللغات التركية، والعربية، والإنجليزية، كُتب عليها عبارات من قبيل "افتحوا الحدود"، و"أين الإنسانية؟".

وقالت الطفلة الأفغانية أسماء يوسفي (9 أعوام)، في لقاء مع الخليج 365، بأنهم لا يريدون شيئا سوى التوجه إلى أوروبا.

وأكدت على أنهم غادروا بلادهم بسبب ظروف الحياة الصعبة هناك. مضيفة "إننا بشر أيضا، إننا نريد الذهاب إلى أوروبا فقط، ولو كان الأوروبيون يعيشون أوضاعا سيئة لمددنا لهم يد المساعدة دون تردد".

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بدوره، الطفل الباكستاني محمد شريفي (11 عاما)، أوضح أنهم يحاولون قطع الحدود وسط ظروف صعبة للغاية بسبب برودة الطقس خلال الليل على وجه الخصوص.

من جانبه، أفاد الطفل السوري مصطفى المحمد (11 عاما)، بأن الشرطة اليونانية تستخدم العنف ضدهم وتعاملهم بقسوة.

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح الثلاثاء، 130 ألف و469 مهاجرا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر "وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألفا و469 مهاجرا".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءا من مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.