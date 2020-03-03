مشاهد جديدة تظهر قصف الجيش التركي مواقع للنظام السوري

إدلب/مؤمن ألطاش/الخليج 365

- في إطار عملية "درع الربيع" بإدلب

- القصف نفذته طائرات مسيرة تركية

- القصف أدى إلى تحييد عدد من عناصر النظام وتدمير أسلحة ثقيلة، بينها دبابات وقاذفات صواريخ، وناقلات جنود..

نشر الجيش التركي، الثلاثاء، مشاهد جديدة لتدمير طائرات مسيرة تابعة له، أهدافاً للنظام السوري في محافظة إدلب.

وتظهر المشاهد عمليات قصف دقيقة نفذتها طائرات مسيرة تركية على أهداف لقوات النظام السوري، في إطار عملية "درع الربيع" بإدلب شمال غربي سوريا.

ووفق المشاهد، أدى القصف إلى تدمير أسلحة ثقيلة تابعة للنظام، بينها دبابات وقاذفات صواريخ، وناقلات جنود، ومضادات دروع، ومركبات عسكرية أخرى، في سراقب، وطلحية، وتل مرديخ، وخان السبل وغيرها من المناطق.

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كما أسفر القصف عن تحييد عدد من عناصر النظام السوري.

وتواصل تركيا تنفيذ عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتدائها على القوات التركية، في 27 فبراير/شباط الماضي، ما أدى لاستشهاد 34 جنديًا.

والإثنين، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحييد 2557 عنصرا للنظام السوري في إطار عملية "درع الربيع"، بجانب تدمير مقاتلتين و8 مروحيات وطائرتين مسيرتين و135 دبابة و5 منصات دفاع جوي، و16 مضاد طيران، و77 عربة مدرعة، و9 مستودعات ذخيرة.

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