وفد أمريكي رفيع يزور الحدود التركية السورية

هطاي/ الخليج 365
زارت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الحدود التركية السورية، برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري.
ووصل الوفد الأمريكي الذي ضم أيضا سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، الثلاثاء، ولاية هطاي جنوبي تركيا، حيث اطلع على سير المساعدات الدولية للنازحين السوريين، الفارين من هجمات نظام الأسد.
وتفقد الوفد مركزا لوجستيا تستخدمه الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات، ومن ثم توجه إلى معبر "جيلوة غوزو" الحدودي، المقابل لـ "باب الهوى" في الجانب السوري.
والتقى الوفد الأمريكي مع عدد من أفراد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، قبل أن ينتقل إلى معبر باب الهوى، حيث اجتاز الحدود لبضعة أمتار.
والتقط جيفري وكرافت وساترفيلد، صورا أمام لوحة تحمل عبارة "سوريا ترحب بكم"، مع عناصر "الخوذ البيضاء".
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