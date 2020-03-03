انطلاق جلسة مغلقة للبرلمان التركي حول إدلب

أنقرة/ الخليج 365

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، جلسة مغلقة للبرلمان، لبحث الاعتداء الغادر على الجنود الأتراك في إدلب وتطورات المنطقة.

ويحضر الجلسة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، وفؤاد أوقطاي نائب الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما يشارك بالجلسة، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، ورئيس حزب "الحركة القومية" دولت باهتشلي، ونواب البرلمان.

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وينتظر أن يقدم تشاووش أوغلو وأكار مداخلة خلال الجلسة تتناول آخر التطورات في إدلب.

وباشرت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جنديا.



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