أنقرة/ الخليج 365
انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، جلسة مغلقة للبرلمان، لبحث الاعتداء الغادر على الجنود الأتراك في إدلب وتطورات المنطقة.
ويحضر الجلسة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، وفؤاد أوقطاي نائب الرئيس رجب طيب أردوغان.
كما يشارك بالجلسة، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، ورئيس حزب "الحركة القومية" دولت باهتشلي، ونواب البرلمان.
وينتظر أن يقدم تشاووش أوغلو وأكار مداخلة خلال الجلسة تتناول آخر التطورات في إدلب.
وباشرت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية باسم "درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34 جنديا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق جلسة مغلقة للبرلمان التركي حول إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.