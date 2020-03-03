العراق.. السجن 7 سنوات بحق محافظ بابل السابق

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل العراقية، الثلاثاء، حكما أوليا غيابيا بالسجن 7 سنوات، بحق المحافظ السابق كرار العبادي، عقب إدانته بتهمة التزوير.

وقالت المحكمة في بيان، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل (جنوب) نظرت في قضية محافظ بابل، وأصدرت حكما بالسجن 7 سنوات بحقه، إثر استخدامه محرر (وثيقة) رسمي مزور".

وأضافت أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات". مؤكدة أن "الحكم غيابي قابل للاعتراض والتمييز"، بما أن المدان في حالة فرار.

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من جهته، قال مصدر قضائي في محكمة استئناف بابل للأناضول، طلب عدم التصريح باسمه، إن "قضية التزوير التي حكم فيها محافظ بابل تتعلق بتزويره وثائق ثبوتية تتعلق بمحل (مكان) ولادته من أجل الحصول على منصب محافظ بابل".

وأوضح المصدر، في تصريح للأناضول، أن "محافظ بابل هارب حاليا، وسلطات الأمن لديها أوامر بالقبض عليه".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء أمرا بالقبض على محافظ بابل كرار العبادي، إثر تغيبه عن حضور جلسة مخصصة لمحاكمته بتهمة التزوير.

وأقيل العبادي من منصبه بعد تصويت مجلس المحافظة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتهمة التزوير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.