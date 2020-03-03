مجلس الوزراء يقر تعديلات على نظام الإفلاس

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إدخال تعديلات على نظام الإفلاس.

وصرح وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس قرر الموافقة على تعديل المادتين (46) و(147) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ، لتكونا على النحو الوارد في القرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما أكد المجلس أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة.

وشدد على أن هذه الإجراءات جاءت بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا (19 ـ COVID) وانتشاره محليا وعالميا، مبينًا أنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة.