الموارد البشرية تنفي ما يُتداول عن موظفي الخدمة المدنية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن موظفي الخدمة المدنية.

وأوضحت أنه لا صحة للأنباء الخاصة بتحويل جميع الموظفين الخدمة المدنية القائمين على رأس العامل من التقاعد المدني إلى التأمين الاجتماعية.

وأكدت الوزارة على متابعة الأخبار والمستجدات عبر مصادرها الرسمية.

وكان قد صدر أمرًا ملكيًا بدمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية، باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.