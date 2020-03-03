رئيس الإنتر ينتقد رئيس لرابطة الدوري الإيطالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي ستيفن تشانج رئيس رابطة الدوري الإيطالي باولو دال بينو واتهمه بالتنصل من مسؤولياته بعد رفضه إعادة جدولة مباراة الإنتر مع اليوفنتوس. وكانت الرابطة أجلت مباراة السبت بين الغريمين المتنافسين على اللقب، ومن المتوقع أن تقام المباراة يوم الأربعاء 13 مايو وعرضت الرابطة على الإنتر تحويل المباراة من الأحد إلى الإثنين على أن تلعب بدون جمهور لكن الإنتر رفض.

وكتب تشانج على حسابه في انستجرام: «تلعب بالروزنامة وتضع صحة الناس في المركز الثاني. أنت ربما أكبر مهرج شاهدته في حياتي تعمل هاشتاج 24 ساعة ثم هاشتاج 48 ساعة ثم هاشتاج 7 أيام؟ ماذا بعد؟ ما هي خطوتك المقبلة؟ والآن تتحدث عن الروح الرياضية والمنافسة العادلة؟ ما رأيك لو نطلب من لاعبينا ومدربينا مواصلة اللعب يوماً بعد آخر بدون توقف؟ نعم أنا أتحدث إليك يا رئيس دورينا باولو دال بينو، عار عليك. آن الأوان لتتحمل مسؤوليتك، هذا ما نفعله في 2020».