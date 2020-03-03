بريطانيا متأهبة لـ«كورونا» ومستعدة لأسوأ الاحتمالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين إن الحكومة مستعدة لتراجع اقتصادي محتمل بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن أسس الاقتصاد قوية. وأضاف أن بلاده متأهبة للتعامل مع انتشار الفيروس، وهي مستعدة لأسوأ الاحتمالات في هذا الأمر.

وسجلت المملكة المتحدة حتى الآن 40 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وحذر جونسون من أنه قد تحدث زيادة كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات صحفية، إلى أنه توجد مجموعة من الخطط لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أنه لا يجب اتخاذ تدابير مسبقة لأن آثارها سوف تكون غير مجدية، والأهم في الوقت الحالي التعامل مع الحالات المصابة وتوفير الرعاية الصحية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد اعترف بأنه من المتوقع أن يكون هناك آلاف من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة. وقال جونسون إن بريطانيا ستواجه تحدياً في الأسابيع والأشهر القادمة مع استعداد الحكومة للكشف عن خطتها لمكافحة الفيروس، التي تشمل قوانين طوارئ لتجنيد الأطباء والممرضات، الذين تقاعدوا مؤخراً والسماح بنسب من العاملين أعلى في المدارس.

وقال جونسون «لا شك أن شيئاً مثل وباء واسع ستكون له كل أنواع العواقب، وهناك دائماً احتمال لتراجع اقتصادي أيضاً وأنتم ترون ذلك حول العالم.. ونحن مستعدون لذلك». وأضاف: «لكن لا تنسوا أن أسس اقتصاد المملكة المتحدة قوية جداً».

من ناحية أخرى، قال خبراء الطب، إن ارتفاع الحالات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا يعني أنه في أوروبا بدأ الفيروس في الانتشار بطريقة ذاتية، وأشاروا إلى أنه لم يصل بعد إلى نفس الوضع في بريطانيا، لكنهم يعتقدون أنه أمر حتمي.

وأشارت صحيفة إندبندنت، إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك قد تحرك لطمأنة الأسواق المالية، وقال إن الخزانة تستعد لدعم خدمات الصحة الوطنية والشركات والاقتصاد الأوسع.