لاعبو الإمارات يحصدون المراكز الأولى في «دواثلون عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سباق «دواثلون عجمان 2020» الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان بإشراف جمعية الإمارات للترايثلون مؤخراً في منطقة الزوراء بعجمان، نتائج متقدمة للاعبي الإمارات، فمن بين 285 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات، حقق لاعبو الإمارات المراكز الثلاثة الأولى على المجموع العام في فئات السباق كافة، حيث حقق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي المركز الأول لفئة الفرق مسافة سبرنت، وحقق اللاعب عبدالله اللقيطي المركز الأول في أطول مسافة وهي المسافة الأولمبية بزمن 01:57:58، وحقق محسن آل علي المركز الأول في مسافة سبرنت بتوقيت 00:59:14، وفي مسافة سوبر سبرنت، حقق لاعب منتخب الإمارات للناشئين حمدان أحمد المركز الأول بزمن 00:37:36، وتلاه سعد العبيدي في المركز الثاني بزمن 00:41:11، وتبعه أحمد الحاج جبر في المركز الثالث بزمن 00:41:58، وجاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي في المركز الرابع بزمن 00:43:21.

وتضمنت مسافات السباق في دواثلون عجمان عن فئة أولمبيك (10 كم جريا، و40 كم دراجات، و5 كم جريا، وتضمنت فئة سبرنت (5 كم جريا، و20 كم دراجات، و2.5 كم جريا)، فيما تضمنت فئة سوبر سبرنت (2.5 كم جريا، و10 كم دراجات، و2.5 كم جري).

وأكدت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون أن مستوى لاعبي الإمارات في تحسن مستمر نتيجة إقبالهم في الفترة الأخيرة على التدريب والمشاركة في المسابقات المجتمعية التي تنظم في مختلف إمارات الدولة، وتتطلع الجمعية لأن يستمر اللاعبون على هذه الهمة حتى الموسم القادم حتى تتقدم مستوياتهم وتفخر بهم دائماً على منصات التتويج محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما أثنت الجمعية على الدعم الكبير الذي حظي به دواثلون عجمان من دائرة التنمية السياحية وعلى رأسها الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة الذي حرص على التواجد شخصياً والمشاركة في السباق محققاً فريقه المركز الأول لفئة الفرق، وكان الثناء موصولاً لصالح الجزيري مدير عام الدائرة لتعاونه مع الجمعية ومع الشركة المنظمة وسعيه الدؤوب على تنظيم الفعاليات الرياضية في إمارة عجمان.

وأعربت الجمعية عن فخرها وتقديرها لشركة القدرة للخدمات الرياضية الذين نظموا السباق بجميع تفاصيله بأيدي شباب الإمارات، وأشادت بدور الشركة التي منحت تسجيلاً مجانياً لمواطني الدولة بهدف تشجيعهم على ممارسة المسابقات الثلاثية.

الجدير بالذكر أن جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون تحرص على وجودها بجانب اللاعبين والمنظمين في جميع المسابقات، لضمان تنظيم السباق بالمعايير الصحيحة التي تضمن سلامة اللاعبين واستمتاعهم في السباق في آن واحد، ولقياس زيادة إقبال المواطنين على هذه الرياضة، وكذلك للتعرف عن قرب ومن الميدان نفسه على احتياجات اللاعبين والجهة المنظمة للسباق من أجل العمل على تطوير رياضة الترايثلون في الدولة والارتقاء بها لتنافس أقوى اتحادات الترايثلون في العالم.

وما يؤكد نجاح سياسة الجمعية في نشر رياضة الترايثلون هو ازدياد عن المواطنين المشاركين من لاعبين ولاعبات في هذه المسابقات من ناحية، ومن ناحية أخرى توافد رياضيين للمشاركة للمرة الأولى في الترايثلون والدواثلون.