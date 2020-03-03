الفنلندي فاليماكي يتقدم في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطا الفنلندي سامي فاليماكي خطوة كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد فوزه بأول لقب له في الجولة الأوروبية بانتصار دراماتيكي في مباراة فاصلة على الجنوب إفريقي براندون ستون في بطولة عمان المفتوحة، وبهذا الفوز حصد فاليماكي 460 نقطة ليقفز من المركز 103 إلى المركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وقام ستون، الذي كان يبحث عن لقب رابع في الجولة الأوروبية، بجمع 305 نقاط لحصوله على المركز الثاني، وهو ما جعله ينتقل من المركز 69 إلى المركز 18 في «السباق إلى دبي».

وأضاف أدريان سادييه، الذي حصل أيضاً على امتيازات اللعب في الجولة الأوروبية مع حصوله على المركز الثامن في مدرسة التأهيل في العام الماضي، 172 نقطة ليصعد من المركز 178 إلى المركز 50 في «السباق إلى دبي».

وشارك ميكو كورهونين وغويدو ميجليوزي المركز الرابع في البطولة ليكسب كل منهما 126.5 نقطة ليقفز كورهونين من المركز 143 إلى المركز57 فيما يدخل ميجليوزي في ترتيب «السباق إلى دبي» في المركز 73.

وتضم روزنامة الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 44 بطولة تقام في 28 دولة على مدار عام 2020، ويسعى اللاعبون لحصد أكبر قدر ممكن من النقاط من أجل التواجد في القائمة الحصرية التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم من أجل قطع بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية وتقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل في موعد يتجدد سنوياً.