خورفكان للمعاقين يتوج بكأس ألعاب القوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى نادي خورفكان للمعاقين كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى التي ظفر بها مؤخراً، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لدوره الفعال في تطوير المسيرة الرياضية في إمارة الشارقة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة أمس بمقر النادي بحضور الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس النادي، ونائبه محمد عبدالرحمن القواضي، ومحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل محمد جمعة المنصوري المدير المالي، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، ومحمد أحمد الكندي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، وإبراهيم محمد النقبي رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر، بالإضافة إلى راشد النقبي وعائشة الحمودي رئيسة لجنة الفتيات..

وأكد الدكتور بني رشيد أن النتائج المشرفة التي حققها أبطال خورفكان للمعاقين على المستوى المحلي والدولي تعكس التزام كل اللاعبين بأداء البرامج التدريبية الموضوعة وفقاً لبرنامج زمني على أعلى مستوى من الدقة ومواكبة لتطور ألعاب المعاقين على مستوى العالم.

يذكر أن خورفكان للمعاقين توج مؤخراً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى 2020 حيث جرت المنافسات بمضمار نادي الثقة للمعاقين واستطاع خلالها أبطال خورفكان مواصلة مسيرة التميز والاحتفاظ بالكأس الغالية على مستوى رياضة أصحاب الهمم في الدولة للعام الثاني على التوالي.