المعارضة التركية تنقض على أردوغان: أوقعتنا في فخ إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت المعارضة التركية من هجومها على الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه يزج بالجيش والبلاد في معركة خاسرة في إدلب السورية، ويجر تركيا إلى فخ خطر. وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كلتشدار أوغلو، أردوغان؛ بسبب تصريحات الأخير حول عزمه تقديم المزيد من «الشهداء في سبيل الوطن»، قائلًا: «وهل إدلب جزء من أرض الوطن»؟، فيما أكد حزب «الوطن» أن الحرب التي يتورط فيها أردوغان في إدلب السورية، ستصبح فخاً للبلاد ورئيسها.

وعلق كمال أوغلو في كلمته أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجمهوري، الثلاثاء، على استدعاء أردوغان لمقولة أتاتورك لجنوده خلال معركة تشاناق قلعة «إنني آمركم بالموت»، قائلًا: «كان أتاتورك في أرض الوطن عندما أعطى هذا الأمر، كان على رأس جيشه، ودافع عن بلده، كما أنه مات من أجل أرض الوطن، ولكن عن أرض من تدافع أنت؟ هل إدلب جزء من الوطن»؟

واعتبر قادة حزب الوطن التركي، أن الصراع الذي تورط فيه نظام أردوغان مع الدولة السورية سيعزل بلادهم، ويدفع بها بعيداً عن الحلفاء الاستراتيجيين. من هذا البيان وتلك التصريحات يتبين من خلالها أن الداخل التركي بدأ يرى بعين المصلحة العامة لتركيا على عكس نظرة حاكمهم الضيقة، والذي يريد لتركيا الدمار والتهلكة والعزلة الدولية.

كشفت الرئاسة الروسية «الكرملين»، الثلاثاء، عن إمكانية عقد قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب.

وأوضح الكرملين، أنه سيتم عقد القمة إذا اتفقت الأطراف على توقيتها؛ لكنه نفى الأنباء عن التخطيط لقمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة رباعية مع ألمانيا وفرنسا وروسيا في إسطنبول يوم 5 مارس/آذار الجاري بشأن إدلب؛ وذلك وفقاً لما نشرته وكالة أنباء «الأناضول».

وأشار أردوغان إلى أن «قضية إدلب مهمة بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام، وتابع: عبرت

لبوتين بوضوح عن إصرارنا في هذا الموضوع»، وفقاً لقوله.