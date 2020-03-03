نتنياهو يحتفل بنصره الانتخابي: سأضم غور الأردن والمستوطنات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو تعهده بضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية؛ بعد تقدمه بالانتخابات «الإسرائيلية»، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن المجتمع «الإسرائيلي» يميل بقوة إلى اليمين المتطرف، وأكدت أن نتائج الانتخابات تحمل فوزاً لمزيد من الاستيطان والضم والفصل العنصري.

وبحسب نتائج أولية، فقد حصلت الكتلة اليمينية على 60 مقعداً، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة بأغلبية 61 نائباً، من أصل 120 في الكنيست.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نتنياهو تقدم في الانتخابات؛ لكنه لم يحصل على الأغلبية الحاكمة في ثالث انتخابات عامة في أقل من عام.

وقال نتنياهو لمؤيدين من حزب «الليكود» بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات «سنفرض سيادتنا على غور الأردن، وسنضم المستوطنات».

وسبق لرئيس الوزراء «الإسرائيلي» أن أعلن عزمه القيام بهذه الخطوة، تطبيقاً لخطة «صفقة القرن» المزعومة. وتعمل لجنة أمريكية-«إسرائيلية» مشتركة حالياً على رسم خرائط الضم «الإسرائيلي» بالضفة الغربية؛ توطئة للاعتراف الأمريكي بهذا الضم.

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه: إن هناك ترجيحات بعودة نتنياهو إلى سدة الحكم ما قد يدل على أن برنامج الضم والاعتداء على الشعب الفلسطيني هو البرنامج القادم.

وأكد اشتيه، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن هذه الأمر يضعنا أمام مرحلة صعبة وخطرة في الاستيطان والضم واستمرار قرصنة أموالنا. ووجه اشتيه التحية إلى الصامدين والذين يحمون أرضهم ومناطقهم الأثرية في مواجهة الاستيطان، في جبل العرمة في بيتا.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قد قال، في وقت سابق، إن الاستيطان هو من فاز رداً منه على هذه النتائج، مضيفاً: إن «نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع يجلب الازدهار لـ«إسرائيل»، فاختار أن يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء، وبذلك يفرض أن تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف».

وتابع معتبراً أن الخطوة القادمة هي الضم، لافتاً إلى أن نتنياهو على الجانب الخاطئ للتاريخ.