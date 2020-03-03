الصحة السعودية: رصدنا 70 مخالطاً للمصاب بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أعلن محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة أن حال الشخص الوحيد الذي أعلنت إصابته أمس مستقرة، موضحاً أنه سيبقى تحت الحجر الصحي حتى الشفاء.

كما أكد أنه تم حصر 70 مخالطاً للمصاب بكورونا، موضحاً أن النتائج ستظهر خلال ساعات قليلة.

إلى ذلك، تعهد بأن يستمر في التواصل مع المواطنين من أجل إطلاعهم على أي مستجد بكل شفافية.

ولفت إلى أنّ وزارة الصحة ترصد يومياً حالات اشتباه، يتم تحليلها، قائلاً: "في حال وجود أي إصابة سنعلن عنها بكل شفافية".

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وكانت الوزارة أعلنت الاثنين ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أنه تم تجهيز أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات السعودية، التي تستخدم للحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة، حيث تواصل الوزارة تكثيف جهودها لمنع انتقال العدوى.

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