نتنياهو: إسرائيل ستعلن سيادتها على غور الأردن قريبًا

قال رئيس حكومة تسيير أعمال الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنّه سيعلن إحلال السيادة على غور الأردن قريبًا.
وأضاف نتنياهو خلال خطاب له من مقرّ حزب الليكود: «سنجد حلًّا أيضًا للتهديد الإيراني ضد إسرائيل، وهذه بعض من وعودنا وسوف أعمل على تنفيذها».
وأعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست، مساء الاثنين، وبدء فرز الأصوات.
وأظهرت استطلاعات أولية للانتخابات الإسرائيلية، الاثنين، تقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، على خصمه بيني جانتس.
وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، بيَّنت الاستطلاعات الأولية أنَّ حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدًا إلى 36 مقعدًا في الكنيست، مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق جانتس.
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