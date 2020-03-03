189 حالة.. خريطة انتشار كورونا في الوطن العربي وعدد المتعافين

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يواجه العالم بأسره خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل منذ ديسمبر الماضي عند ظهوره في مدينة ووهان الصينية، وحتى وقتنا الحالي، توغله وانتشاره بين عدد كبير من دول العالم.
بين تلك الدول التي ضرب كورونا مواطنيها، جاءت 13 دولة عربية اكتشفت دخول الفيروس أراضيها، بإجمالي 189 حالة، مع تعافي 8 حالات من بينهم.
وتصدرت دولة الكويت قائمة الدول العربية من حيث عدد حالات مصابي كورونا بواقع 56 حالة، وجاءت البحرين في المركز الثاني بواقع 49 حالة، فيما أعلن كل من المغرب والسعودية وتونس والأردن عن اكتشاف حالة واحدة فقط، ولم يعلن بعد عن أي حالة وفاة بكورونا داخل أي بلد عربي.خريطة كورونا في الوطن العربي
وجاءت الإحصائية الشاملة لمصابي كورونا في الوطن العربي كالتالي، وفقًا للمعلن رسميًا من قبل كل دولة:
- الكويت: 56 مصابا، ولم يسجل شفاء أي حالة منها
- البحرين: 49 مصابا، ولم يسجل شفاء أي حالة منها
- العراق: 26 مصابا، ولم يسجل شفاء أي حالة منها
- الإمارات: 21 مصابا، وأعلن شفاء 5 حالات من بينهم
- لبنان: 13 مصابا، ولم يسجل شفاء أي حالة منها
- قطر: 7 مصابين، ولم يسجل شفاء أي حالة منها
- عمان: 6 مصابين، وأعلن شفاء حالتين من بينهم
- الجزائر: 5 مصابين، ولم يسجل شفاء أي حالة منها
- مصر: مصابان، وسجل شفاء حالة من بينهما
- المغرب: حالة وحيدة
- السعودية: حالة وحيدة
- تونس: حالة وحيدة
- الأردن: حالة وحيدة
شاهد: تداعيات كورونا
فيديو مقدم من Sky News Arabia
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تداعيات كورونا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.