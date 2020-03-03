دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام إلى شخصين من الصين لتورطهم في عملية تبييض أموال بالعملات الرقمية ناجمة عن عملية قرصنة من قبل كوريا الشمالية.

وكانت مجموعة القرصنة التابعة لكوريا الشمالية Lazarus Group قد سرقت ما قيمته 250 مليون دولار من العملات الرقمية، وتعاونت مع شخصين من الصين يدعيان Tian Yinyin و Li Jiadong لتبييض ما قيمته 100 مليون دولار منها وتحويلها إلى أموال شرعية بواسطة عدة طرق بما فيها بطاقات آيتونز!.

وجرت عملية القرصنة قبل عامين عندما قام أحد موظفي منصة لتداول العملات الرقمية بتنزيل برمجية خبيثة مصدرها كوريا الشمالية أتاحت للقراصنة الوصول للمفاتيح الخاصة بالتشغير وكذلك معلومات شخصية عن الزبائن، واستخدم القراصنة هويات مزورة لتجنب الإجراءات الأمنية.

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كما كشفت وزارة العدل أن Tian قام بتحويل ما قيمته 1.4 مليون دولار من البتكوين إلى بطاقات إهداء آيتونز مدفوعة مسبقاً واستخدمها في منصات تداول عملات رقمية لشراء المزيد من البتكوين.

وتتهم الولايات المتحدة الأميركية، كوريا الشمالية بأنها تقدم الدعم والتدريب والبنية التحتية اللازمة لمجموعات القرصنة لاختراق شخصيات هامة حول العالم.

التدوينة الصين ساعدت كوريا الشمالية في تبييض عملات رقمية مسروقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.