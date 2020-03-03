بشرى سارة من شركة عالمية للأدوية: حددنا بعض المركبات المضادة لكورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © فيروس كورونا فيروس كورونا

قالت شركة فايزر المصنعة للعقاقير الطبية أمس الاثنين إنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها الشركة التي من الممكن أن تثبط فيروسات كورونا وإنها تتواصل مع طرف ثالث لفحص المركبات.

وقالت الشركة إنها تأمل الحصول على نتائج الفحص بنهاية مارس الجاري ومعرفة ما إذا كان أي من المركبات ينجح وإنها تأمل في اختبارات المركبات بحلول نهاية العام.

كان مايكل دولستن، كبير المسئولين العلميين في فايزر، أحد مسؤولي شركات الدواء الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الاثنين.