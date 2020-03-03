قالت شركة فايزر المصنعة للعقاقير الطبية أمس الاثنين إنها حددت بعض المركبات المضادة للفيروسات التي طورتها الشركة التي من الممكن أن تثبط فيروسات كورونا وإنها تتواصل مع طرف ثالث لفحص المركبات.
وقالت الشركة إنها تأمل الحصول على نتائج الفحص بنهاية مارس الجاري ومعرفة ما إذا كان أي من المركبات ينجح وإنها تأمل في اختبارات المركبات بحلول نهاية العام.
كان مايكل دولستن، كبير المسئولين العلميين في فايزر، أحد مسؤولي شركات الدواء الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة من شركة عالمية للأدوية: حددنا بعض المركبات المضادة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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