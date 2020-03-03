البكوش: هناك إمكانية لعقد قمة مغاربية خلال 2020

تونس/ شيماء المناعي/ الخليج 365
قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، الثلاثاء، إن هناك إمكانية لعقد قمة تجمع رؤساء الدول المغاربية، خلال العام الجاري.
جاء هذا في تصريحات للأناضول، أدلى بها البكوش على هامش ندوة صحفية نظمها في العاصمة تونس، لعرض نتائج دراسة حول عودة النساء المغاربيات من بؤر التوتر.
وشدد البكوش، على ضرورة تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي، حتى لا تتعطل اجتماعاته وعمله الدوري.
وأشار إلى قبول عدة دول (لم يسمها) لعقد قمة مغاربية خلال السنة الحالية.
وذكر أنه قام بجولة في بعض الدول منها موريتانيا التي اتفق مع رئيسها محمد ولد الغزواني، على ضرورة تنشيط الاتحاد والتعجيل بعقد قمة له.
وأوضح البكوش، أنه بصدد القيام بجولة جديدة في باقي الدول المغاربية للتحضير للقمة المرتقبة.
ولفت إلى وجود بوادر إيجابية في هذا الشأن.
واتحاد المغرب العربي، منظمة إقليمية تأسست عام 1989، بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.
وواجه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، حيث لم تُعقد أي قمّة على مستوى قادة دول المغرب العربي منذ عام 1994، والتي كانت في تونس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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