الرئاسة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع "حكومة إسرائيلية ملتزمة بالسلام"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إنها مستعدة للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية "تلتزم بالوصول للسلام الشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تعقيبا على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، إن تلك النتائج "شأن داخلي إسرائيلي".
وأضاف أبو ردينة "ما يهمنا فقط هو الحفاظ على حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، ولن نسمح لأي أحد بتصفية قضيتنا".
وجدد التأكيد على تمسك القيادة الفلسطينية بالسلام القائمة على القرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وتظهر النتائج الأولية لفرز الأصوات تقدم نتنياهو على منافسه زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس، ولكن قدرته على تشكيل حكومة ما زالت موضع تساؤل، حيث لم تحصل كتلة اليمين على الأغلبية اللازمة.
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