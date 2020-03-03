ترامب يجدد انتقاده للفيدرالي الأمريكي ويطالب بخفض "الفائدة"

إسطنبول / الخليج 365

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاداته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، مطالبا المحافظ جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.

وكتب ترامب، سلسلة تغريدات على "تويتر"، الثلاثاء، قال فيها إن البنك المركزي الأسترالي قام بتخفيض أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمئة، وذكر أنه على الأرجح سيخفف أكثر كإحدى أدوات التعامل مع تبعات فيروس كورونا المستجد.

وقال إن "دولا أخرى بدأت بتنفيذ خفض أكبر في أسعار الفائدة.. بينما أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة، في الوقت الذي يجب أن تكون فيها النسب أقل".

Advertisements

وخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاتحادية 3 مرات خلال 2019، لتصل إلى نطاق 1.5 - 1.75 بالمئة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل صعوبة إضافية على المصدرين في الولايات المتحدة.. ويضعهم في موقف تنافسي ضعيف.. يجب أن يكون هناك العكس".

والإثنين، قال ترامب، إن "البنوك المركزية الأخرى أكثر عدوانية.. يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة أدنى سعر فائدة، ويجب أن نكون قياديين، لا نتبع أحدا".

وذكر في تغريدات على تويتر، أن الفيدرالي لن يكون مهتما في حال غرقت الولايات المتحدة في كساد.. "نحتاج إلى نظام مصرفي جديد تسيطر عليه الولايات المتحدة".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.