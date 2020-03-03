ليبيا.. إصابة طائرتين مدنيتين بقصف مليشيات حفتر لمطار معيتيقة

وليد عبد الله/ الاناضول



أعلنت شركة طيران البراق الليبية، الثلاثاء، إصابة إحدى طائراتها بعدد من الشظايا، نتيجة قصف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، لمطار معيتيقة الدولي، في العاصمة طرابلس، بصواريخ غراد.

وأضافت شركة طيران البراق (خاصة)، في بيان، أن إصابة الطائرة أدى إلى توقفها عن التحليق، "هذا سيؤثر بشكل مباشر على تشغيل الرحلات".

في السياق، كشف عمران زبادي، المتحدث باسم الخطوط الإفريقية (حكومية)، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، الثلاثاء، خروج إحدى طائرات الشركة عن الخدمة، بعد إصابتها بشظايا نتيجة قصف مليشيات حفتر، الإثنين.

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ومساء الإثنين، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، توقف الملاحة الجوية بالمطار بعد استهداف مليشيات حفتر له بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان مقتضب، نشرته إدارة المطار على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وعُلقت رحلات في المطار الدولي عدة مرات خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب هجمات متكررة يقودها حفتر، على أرض المطار ومناطق محيطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.