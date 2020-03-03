هنية يلتقي "كوساتشوف" في موسكو

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، في العاصمة موسكو.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب تلقّت "الخليج 365" نسخة منه، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها وفد "حماس"، برئاسة هنية؛ والذي وصل موسكو مساء الأحد، مع القيادة الروسية ومكوّنات المجتمع الروسي.

ونقلت الحركة عن "كوساتشوف" تأكيده على موقف بلاده الرافض لصفقة القرن الأمريكية المزعومة، وتداعياتها على القضية الفلسطينية.

ووعد "كوساتشوف" الوفد، بحسب البيان، بـ"بذل الجهود لإفشال الصفقة، والعمل لتحقيق ذلك مع كل الدول التي ترفضها".

Advertisements

وشدد على ضرورة "وجود موقف فلسطيني موحد يعزز توجه بلاده والجهود العربية والدولية لضمان إفشال الصفقة".

بدوره، ثمّن "هنية" الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية والرافض للصفقة المزعومة.

ودعا هنية إلى ضرورة "اتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي تضمن عدم المساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وإيقاف المؤامرات كافة التي تُحاك ضدها".

والتقى "هنية"، الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، فيما بحث الطرفان ثلاثة ملفات رئيسية، وهي "المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.