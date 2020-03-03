بسبب كورونا.. قطر تلغي معرض الدوحة للدفاع البحري

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020"، الثلاثاء، إلغاء انعقاد النسخة السابعة من الحدث، وذلك على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وقالت اللجنة في بيان نشرته، عبر موقعها الالكتروني، واطلعت عليه الخليج 365، إنها "أجرت مشاورات مكثفة مع مسؤولين من وزارة الصحة وحكومة قطر حول انعقاد ديمدكس".

وأضاف البيان، أنه "بعد دراسة مستفيضة، اتخذت اللجنة المنظمة قراراً صعباً بإلغاء هذه النسخة".

وتابع: "رغم أن المخاطر على عامة الجماهير لا تزال منخفضة، إلا أن أولويتنا الأساسية تتمثل في الحفاظ على الصحة العامة في قطر. ولهذا السبب، تقرر عدم إقامة هذا الحدث".

من جانبه، أعلن مصدر بشركة تركية، الثلاثاء، للأناضول، تلقي الأخيرة خطابا رسميا من اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020"، بتأجيل انعقاد النسخة السابعة من الحدث إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وكان من المقرر أن تعقد النسخة بين 16 و18 مارس/ آذار الحالي، بمشاركة 80 دولة.

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وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر هويته، إن الشركة التركية التي كان من المقرر أن تشارك في المعرض، "تلقت خطابا رسميا بتأجيل انعقاد المعرض لأجل غير مسمى".

وأضاف أنه من "الصعب انعقاد المؤتمر، خاصة وأن أهم الدول المشاركة في المعرض وهي الصين وإيطاليا، تشهد تفشي للفيروس على أراضيها".

وشهدت النسخة الماضية من "ديمدكس" أكثر من 13 ألف زائر، ومشاركة من 69 دولة، كما أسفرت عن توقيع 35 شراكة واتفاقا ومذكرة تفاهم خلال أيام الحدث.

ويعد "ديمدكس"، منصة رئيسية للتواصل المباشر بين الشركات وصناع القرار خلال النسخ الست السابقة، وساهم المعرض في توقيع اتفاقات وصفقات بلغت قيمتها مليارات الدولارات منذ النسخة الأولى عام 2008.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم انتشر لاحقا في عدة بلدان، بينها قطر التي سجلت 8 إصابات، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.