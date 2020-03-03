إقليم شمال العراق يعلّق صلاة الجمعة بمناطق ظهور "كورونا"

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

قررت اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، تعليّق صلاة الجمعة في المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وسُجل في محافظة السليمانية، التابعة للإقليم، 5 إصابات بفيروس كورونا لعائلة قادمة من إيران.

وقال رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم، عبد الله ويسي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل، إن "اللجنة العليا للإفتاء اتخذت بعض القرارات حفاظا على أرواح المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف ويسي، "لجنة الافتاء اعتبرت التزام المواطنين بالتعليمات الصحية للوقاية من كورونا واجب شرعي وديني، وقررت إيقاف مراسيم صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المناطق التي ينتشر فيها المرض".

وتابع: قررنا إيقاف جميع المراسيم الدينية ومراسيم العزاء والاحتفالات الدينية الأخرى في جميع مناطق الإقليم، واعتبار المتوفين جراء فيروس كورونا شهداء، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

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وأشار ويسي، إلى أنه تقرر إيقاف الدروس الدينية في جميع المدارس الدينية والفقهية والتعليمية الدينية الأخرى أسوة بالمدراس والمعاهد والجامعات.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العراق حتى الإثنين، 27 حالة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 6 إصابات جديدة لأشخاص قدموا من إيران.

والأربعاء الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 71 دولة، بينها 13 دول عربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.