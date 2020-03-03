الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية : 1- مدير إدارة المشتريات ، ويشترط : – درجة البكالوريوس أو الماجيستير في ” المالية ، المحاسبة ” من جامعة معترف بها . – خبرة لا تقل عن 3 سنوات . – يفضل شهادة مهنية في المحاسبة أو مجال ذا صلة . – الإلمام باللغة الإنجليزية . 2- سائق ، ويشترط : – أن يكون المتقدم من المواطنين . Advertisements – شهادة الثانوية العامة فما فوق . – خبرة لا تقل عن عامين . – إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة . – رخصة سارية . – عدم وجود إعاقة تمنع من القيادة . – المعرفة التامة بمدينة الرياض ومواقع الهات الحكومية . وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم الثلاثاء 3 / مارس / 2020 ، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب . للتقديم على الوظيفة الأولى : هنـــــــــــا للتقديم على الوظيفة الثانية : هنـــــــــــا

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